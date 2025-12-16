Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Eskişehir Tepebaşı ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu’ndan çıkan 12 yaşındaki U.D. ile 4 kişilik bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



U.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çocuk yaştaki 4 şüpheli, bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı.