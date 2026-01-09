Eskişehir'de 14 yaşındaki Kevser için arama çalışmaları devam ediyor

Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki Kevser Alkan, dün sabah saat 07:00 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek için evinden ayrıldı. Ailesiyle saat 20:00 sıralarına kadar iletişim halinde olan Alkan, akşam saatlerinde evine dönmedi. Kızlarından dünden beri haber alamayan aile, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri genç kızın bulunması için arama çalışmalarına başladı.

“ORMANDA ÜŞÜYORUM, BURADA ÖLECEĞİM”

Kayıp kızın annesi Zekiye Alkan, "Gün boyunca kızımla iletişim halindeydik. Bana, 'Anne, ben geleceğim' demişti. Arkadaşına, 'Ben dışarıdayım, ormanlıktayım. Üşüyorum ve açım, burada öleceğim. Annem, babam, polis, sabah anca cesedimi alırlar' diye mesaj atmış. Telefonu şu anda çevrimiçi gözüküyormuş. Polisimiz, kızımızın yerini tespit etmeye çalışıyor. Daha önce hiç kaybolmamıştı, bir sorun sıkıntısı da yoktu. Endişeliyiz. Kızımızı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.