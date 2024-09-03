Eskişehir'de 25 yaşındaki hemşire, park halindeki araçta ölü bulundu

Eskişehir'de bir hemşire, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Eskişehir'de 25 yaşındaki hemşire, park halindeki araçta ölü bulundu

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için olarak görev yaptığı Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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