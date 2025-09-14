Eskişehir'de 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile operasyon düzenlendi.

"Merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalar neticesinde, 250 bin dal boş makaron, 54 bin 600 dal doldurulumuş makaron, 315 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.