Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliyi özel ekip yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.



Ekipler, bu çerçevede merkez Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Umutcan K'yi saklandığı evde yakaladı.



Şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 silah ve 3 fişek, 2 bıçak, 2 televizyon, 1 dizüstü bilgisayar, 4 saat, 8 otomatik garaj kapısı anahtarı ile inşaat malzemeleri ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen Umutcan K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

