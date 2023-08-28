Eskişehir’de 4 katlı binada patlama: 1 ölü

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansıdı.

Eskişehir’de 4 katlı binada patlama: 1 ölü

Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir’de 4 katlı binada patlama: 1 ölü - 1

Patlamada, kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

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