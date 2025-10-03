Eskişehir'de 7 katlı binada yangın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatısından duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Semt pazarının kurulu olması nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.