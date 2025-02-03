Eskişehir’de balkondan düşen kadın ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi tarafından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aynur G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.



Aynur G.'nin kızı pazara gittiği için evde yalnız olduğu öğrenildi.