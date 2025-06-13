Eskişehir'de belediye otobüsünde yangın

Eskişehir-Ankara Karayolu Alpu kavşağı mevkisinde, Kanlıpınar Mahallesi-Odunpazarı seferini yapan Zafer Ç. (42) idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün körüğü patladı.



Sürücü Zafer Ç., yangın nedeniyle otobüsü yol kenarına çekti. Daha sonra otobüsün arka tekerlek kısmında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle otobüste bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yolcu yaralandı.



Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Hafif şekilde yaralanan yolcu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.