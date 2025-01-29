Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı: Eğitim ve sertifika gerekliliği

Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunnmayan kişilerin biber fazı bulundurmasının yasaklandığı açıklandı.

Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı: Eğitim ve sertifika gerekliliği

Karar, Eskişehir 'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber fazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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