Eskişehir'de bıçakla oğlunu öldüren baba tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla öldüren baba tutuklandı.

Eskişehir'de bıçakla oğlunu öldüren baba tutuklandı

Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'ndaki evlerinin önünde bulunan ahırda 11 Mayıs'ta hayvanların bakımı esnasında tartıştığı oğlu Yakup K'yi (29) göğsünden bıçaklayarak öldüren G.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce adliyeye getirilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

G.K, 11 Mart'ta Sakintepe Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bulunan ahırda hayvanların bakımıyla ilgili tartıştığı oğlu Yakup K'yi göğsünden bıçaklayarak öldürmüş, eve gelen jandarma ekiplerine olayda kullandığı bıçakla teslim olmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...