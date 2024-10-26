Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Arşiv

'de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yenidoğan soruşturması: Bebekleri 112'ye bildirmeden kabul etmişler

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...