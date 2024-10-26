Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.



Bu kapsamda hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.