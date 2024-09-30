Eskişehir'de bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de bir kişi yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü bulundu

Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Bülent Tanrıgüzey'den (55) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Tanrıgüzey'in cesedi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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