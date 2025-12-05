Eskişehir’de bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı

EGM, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilerin yer aldığı videonun paylaşılması üzerine bir polisi görevden alırken, konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.



EGM’nin sosyal medya hesabı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.