Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde yangın
Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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