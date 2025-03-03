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Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde yangın

Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde yangın

-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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