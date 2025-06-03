Eskişehir'de çöp ev kabusu: Komşular ihbar etti

Şarhöyük Mahallesi sakinleri, Gap Sokağı'nda 73 yaşındaki Nahide G'ye ait evden kötü kokular geldiği yönünde Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, binayı kontrol edince çöp dolu evle karşılaştı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan iki kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü.



Boşaltılan ev, ekiplerce dezenfekte edildi.



Ekipler, aynı kişiye ait evi iki yıl önce de atıklardan temizlemişti.