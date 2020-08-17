Eskişehir'de Covid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Eskişehir'de, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.



Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında düğün, nişan, sünnet ve benzeri organizasyonlarda gündüz 12.00-14.00, akşam ise 20.00-23.00 saatleri arasında yapılması uygun görüldü. Organizasyon alanında kaymakamlıkların göndereceği mahalli denetim ekiplerinden en az bir kişinin hazır bulunmasına da karar verildiği belirtildi.



Kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske, mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemlerler ayrı ayrı belirlendiği vurgulanan açıklamada, bu kurullar ve tedbirler çerçevesinde faaliyetleri sürdürülmesinin sağlandığı da ifade edildi.



Açıklamada, "Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 07.00-09.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." denildi.