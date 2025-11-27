Eskişehir'de DAEŞ operasyonu: 16 kişi tutuklandı
27.11.2025 04:33
Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma başlatıldı.
Eskişehir, Ankara, Sakarya ve Hatay'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı alınan 22 kişiden 20'si yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.