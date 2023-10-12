Eskişehir'de definecilere suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.
Bölgedeki aramalarda 5 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, hilti, kürek, balyoz, manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Eskişehir