Eskişehir'de dolandırıcılığa dört gözaltı
Eskişehir'de telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı Operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen dört şüpheli gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı kişiden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para almasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen dört şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kurusıkı tabancayla ilgili şüphelilerden birine 11 bin 977 lira ceza kesildi.
El konulan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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