Eskişehir'de ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı an ortaya çıktı
Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale sırasında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 10 canın yitirildiği yangında, başka bir ekibin alevlerin ortasında kaldığı görülüyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalan beş orman işçisi ile beş AKUT gönüllüsü şehit oldu.
Türkiye orman yangını felaketinde yitirdiği canlara ağlarken, bu yangında alevlere müdahale sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bir ekip iş makineleriyle birlikte alevlerin arasında kalmıştı.
Helikopterin iş makinesine su atması sonucunda facianın önüne geçilirken, yardıma giden bir kepçe ise alevler arasında kalarak yanmıştı.
Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadan atlatılan o korku dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, cep telefonu kamerası ile kayıt alan personelin koşarak yangından kaçmaya çalıştığı ve nefes nefes kaldığı, ayrıca ormanın içerisinde kalan arkadaşları için endişelendiği görülüyor.
Bir başka görüntüde ise, "Arkadaşlarımız kurtuldular, şükürler olsun." denildiği işitiliyor.
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