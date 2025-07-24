Eskişehir'de ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı an ortaya çıktı

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bir ekip iş makineleriyle birlikte alevlerin arasında kalmıştı.



Helikopterin iş makinesine su atması sonucunda facianın önüne geçilirken, yardıma giden bir kepçe ise alevler arasında kalarak yanmıştı.



Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadan atlatılan o korku dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.



Görüntülerde, cep telefonu kamerası ile kayıt alan personelin koşarak yangından kaçmaya çalıştığı ve nefes nefes kaldığı, ayrıca ormanın içerisinde kalan arkadaşları için endişelendiği görülüyor.



Bir başka görüntüde ise, "Arkadaşlarımız kurtuldular, şükürler olsun." denildiği işitiliyor.