Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? (OEDAŞ elektrik kesintisi programı)
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. 23 Ocak tarihli planlı kesintisi programına göre, Mihalıççık, Beylikova ve Tepebaşı'nın bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek. Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Eskişehir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. (OEDAŞ) kesinti yaşanacak ileçeleri paylaştı.
;Mihalıççık, Beylikova ve Tepebaşı'ndaki elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını inceliyor. Vatandaşlar, bulundukları ilçeyi seçerek elektrik kesintisinin sona ereceği saati öğrenebiliyor.
23 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
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