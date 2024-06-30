Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

Hatice Usalan'ı (57) bir süre takip eden eski erkek arkadaşı Necmettin T. (69), işe gitmek için Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'taki durakta servis bekleyen kadına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necmettin T'yi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide ölü buldu.



Usalan'ı vurduğu silahla intihar ettiği belirlenen Necmettin T'nin cesedi, hastane morguna gönderildi.



İkilinin yaklaşık 2 yıl önce tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları, Necmettin T'nin evlenme teklifini kadının kabul etmemesinin ardından ayrıldıkları, Usalan'ın bu kişiyle ilgili geçmişte koruma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.



Başka birisiyle yaklaşık 2 ay önce evlenen Hatice Usalan'ın cenazesinin, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Artvin'in Hopa ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.