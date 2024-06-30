Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eskiden gönül ilişkisi yaşadığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü
Arşiv

Hatice Usalan'ı (57) bir süre takip eden eski erkek arkadaşı Necmettin T. (69), işe gitmek için Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'taki durakta servis bekleyen kadına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince  Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necmettin T'yi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide ölü buldu.

Usalan'ı vurduğu silahla ettiği belirlenen Necmettin T'nin cesedi, hastane morguna gönderildi.

İkilinin yaklaşık 2 yıl önce tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları, Necmettin T'nin evlenme teklifini kadının kabul etmemesinin ardından ayrıldıkları, Usalan'ın bu kişiyle ilgili geçmişte koruma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

Başka birisiyle yaklaşık 2 ay önce evlenen Hatice Usalan'ın cenazesinin, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Artvin'in Hopa ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de çorbacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Tokat'ta çıkan yangında bir itfaiyeci yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...