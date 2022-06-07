Eskişehir'de 'eski eş' dehşeti

Eskişehir'de alışveriş merkezinin açık otoparkında karşılaştığı eski eşi ve yanındaki kişiyi silahla yaralan şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanede sürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.06.2022 - 11:26

Eskişehir'de 'eski eş' dehşeti

'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, AVM otoparkında denk geldiği eski eşi ile yanındaki kişiyi silahla vurdu. 

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin açık otoparkında Mete A, bir süre önce boşandığı Mervegül D. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmada Mete A, belinden çıkardığı tabancayla Mervegül D. ile yanındaki Furkan S'ye ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası bacaklarından yaralanan Mervegül D. ile Furkan S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mete A. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Mete A., ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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