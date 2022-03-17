Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastanelik oldu

Eskişehir'de bir fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla rögara indiği, biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberler - DHA 17.03.2022 - 14:02

Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastanelik oldu

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'de bir fabrikada zehirlenen 34 işçi hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, saat 23.00 sıralarında rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜÇ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İşçilerden 31’i, ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edilirken, servise alınan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor.

İşçileri zehirleyen gazı belirlemek için çalışma başlatan ekipler, fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmurla yağmur suyu rögarına indiğini ve biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.

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