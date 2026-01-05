Eskişehir'de feci kazada üç ölü. Otomobil tramvaydan inen yayalara çarpıp kaçtı

Odunpazarı'ndaki Selami Vardar Bulvarı'nda ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen üç yayaya çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ ARACINI BIRAKIP KAÇTI



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından otomobilde inceleme başlatıldı. Ekipler, hava yastıkları patlayan ve kullanılamayacak duruma gelen aracın içerisini detaylıca kontrol etti.

Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada, Eren Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı olay yerinde hayatını kaybetti.

Eren Akyol'un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Samiye Saygı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hizmetli olarak çalıştığı bilgisi edinildi.

Hayatını kaybeden yayaların cenazeleri, otopsileri için hastane morguna kaldırıldı.