Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat K.'nin gözaltına alınması için şehir merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Terör örgütünün "1. Ana Jet Üssü imamı" olduğu iddia edilen Murat K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.