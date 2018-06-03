Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat K.'nin gözaltına alınması için şehir merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Terör örgütünün "1. Ana Jet Üssü imamı" olduğu iddia edilen Murat K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir'de FETÖ operasyonu
İHATürkiye
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat K.'nin gözaltına alınması için şehir merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Terör örgütünün "1. Ana Jet Üssü imamı" olduğu iddia edilen Murat K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.