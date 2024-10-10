Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan firari hükümlü A.Y.'nin Odunpazarı ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Y. gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Fetö
- Eskişehir