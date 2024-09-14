Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, fuhuşla mücadele amacıyla başlatılan çalışmada Eskibağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan şüphelinin, fuhşa aracılık ve yer temin ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince otele düzenlenen operasyonla resepsiyon görevlisi, yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Söz konusu otelin mühürlenmesi için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Antalya'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

54 gün süren yaşam savaşını kaybetti

54 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Denizli Hava Durumu | Denizli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Denizli Hava Durumu | Denizli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...