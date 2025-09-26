Eskişehir'de gece denetimi: 157 araç sorgulandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece 21.00 ile 23.00 saatleri arasında, Yeşiltepe Mahallesi’nde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik planlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Çeşitli birimlerinin yer aldığı, toplam 19 ekip ve 51 personelin katılımıyla yürütülen uygulamalarda; 395 şahıs ve 157 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda 2 araç sürücüsüne; muayenesiz araç kullanmak ve cam filmi nedeniyle cezai işlem uygulandı.