Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, kent genelinde havanın, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetlice eseceği öngörülüyor.



Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.