Eskişehir'de hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı
Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 10 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, "Tehdit" suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ç., "Hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.Y., "İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 5 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.A., "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Y., "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 25 gün hapis cezası bulunan S.B., "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M., "Yağma" suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan B.S., "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ç., "Kasten Öldürme" suçundan aranması bulunan R.K. ve "Kasten Öldürme" suçundan aranması bulunan V.K. isimli şahıslar yakalandı.
Şahısların gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildikleri öğrenildi.
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