Eskişehir’de hava az bulutlu ve rüzgârlı geçecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de havanın az bulutlu geçeceğini, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Eskişehir’de hava az bulutlu ve rüzgârlı geçecek

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ve Kütahya çevrelerinde kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI DİKKAT

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden tarafından, ilgililerin ve vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

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