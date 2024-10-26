Eskişehir'de hava parçalı bulutlu olacak

Eskişehir'de havanın parçalı bulutlu olması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'de hava parçalı bulutlu olacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. ve çevre illerin kırsal ve iç kesimlerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerin, zirai dona karşı tedbir almalarının önem taşıdığı belirtildi.

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