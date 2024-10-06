Eskişehir’de hava sıcaklığında tekrardan artış görüldü

Eskişehir’de havaların tekrardan ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı.

Eskişehir’de hava sıcaklığında tekrardan artış görüldü

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere hava sıcaklarında tekrar artış görüldü. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklarında 15 derece düşüş yaşanmasının ardından sıcak havalara kavuşan vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar alışverişe ve gezmeye çıkarken, bazıları da banklarda oturarak güzel havanın keyfini çıkardı. Öte yandan meteoroloji verilerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

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