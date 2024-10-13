Eskişehir'de hayırseverler 20 yetim çocuğu sünnet ettirdi

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'deki yetim çocukları sevindirmek için bir araya geldi. Bu çerçevede, saat 12.00'da Hamamyolu Caddesi üzerinde bir sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Organizasyonda ilk olarak çocuklara ve ailelere yemek ikramında bulunuldu. Ardından dualar edilip halk oyunu gösterisi yapılırken, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edildi. Programın sonunda toplu fotoğraf çekilmesi sonrası çocuklara klasik arabalarla şehir turu yaptırıldı.