Eskişehir'de hayırseverler 20 yetim çocuğu sünnet ettirdi

Eskişehir'de hayırseverler tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde 20 yetim çocuk için özel etkinlikler düzenlenip hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir'de hayırseverler 20 yetim çocuğu sünnet ettirdi

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 'deki yetim çocukları sevindirmek için bir araya geldi. Bu çerçevede, saat 12.00'da Hamamyolu Caddesi üzerinde bir şöleni gerçekleştirildi.

Organizasyonda ilk olarak çocuklara ve ailelere yemek ikramında bulunuldu. Ardından dualar edilip halk oyunu gösterisi yapılırken, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edildi. Programın sonunda toplu fotoğraf çekilmesi sonrası çocuklara klasik arabalarla şehir turu yaptırıldı.

Eskişehir'de hayırseverler 20 yetim çocuğu sünnet ettirdi - 1

''ÇOK HEYECANLIYIM''

İlkokul 4'üncü sınıfta okuyan 9 yaşındaki Efe Can Seyirci, "Bisikletim olacağı için kendimi mutlu hissediyorum. Hayatımda ilk defa klasik arabaya bineceğim için çok heyecanlıyım. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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