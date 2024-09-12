Eskişehir'de inşaat alanında yol çöktü

İlçenin Asarcıklı Caddesi'nde sabah saatlerinde, bir inşaat alanında devam eden çalışmalar kapsamında iş makinesi operatörü kazı yaptı.



Kazı sırasında iş makinesinin toprak almasının da etkisiyle bitişikteki yolda çökme oluştu. Bu sırada inşaat alanını çevreleyen bariyerler de devrildi.



Zarar gören yol, polis ve zabıta ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yolun çökme anı güvenlik kameralarınca kayda alındı.



Bölgedeki esnaf Ersel Bandırma, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda inşaatın farklı noktalarında ufak çaplı yol çökmeler olduğunu belirterek, bu hususta önlem alınması için belediyeye başvurmalarına rağmen tedbir alınmadığını öne sürdü.