Eskişehir'de inşaat alanında yol çöktü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki inşaat alanında yapılan kazı sırasında çöken yol trafiğe kapandı.

Eskişehir'de inşaat alanında yol çöktü

İlçenin Asarcıklı Caddesi'nde sabah saatlerinde, bir inşaat alanında devam eden çalışmalar kapsamında iş makinesi operatörü kazı yaptı.

Kazı sırasında iş makinesinin toprak almasının da etkisiyle bitişikteki yolda çökme oluştu. Bu sırada inşaat alanını çevreleyen bariyerler de devrildi.

Zarar gören yol, polis ve zabıta ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yolun çökme anı güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Bölgedeki esnaf Ersel Bandırma, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda inşaatın farklı noktalarında ufak çaplı yol çökmeler olduğunu belirterek, bu hususta önlem alınması için belediyeye başvurmalarına rağmen tedbir alınmadığını öne sürdü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Otobüs şoförü, yanlış araca binen anne ile Down sendromlu kızını evine bıraktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altında

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altında

Ümit Özlale kimdir? İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin biyografisi

Ümit Özlale kimdir? İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin biyografisi

CHP'den Hüda-Par'a "ilk 4 madde" tepkisi

CHP'den Hüda-Par'a "ilk 4 madde" tepkisi

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2025 Diyanet Hac kura çekimi takvimi)

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2025 Diyanet Hac kura çekimi takvimi)

Küçükçekmece’de adliye önünde silahlı kavga

Küçükçekmece’de adliye önünde silahlı kavga

Anadolu Adalet Sarayı önünde aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı

Anadolu Adalet Sarayı önünde aracını ateşe veren şüpheli tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...