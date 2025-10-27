Eskişehir'de iş yerinde patlama: İki yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan H.S. ve M.A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yerinde büyük çaplı hasar oluşturan patlamanın nedeni araştırılıyor.