Eskişehir'de iş yerlerinin kapanış saatleri uzatıldı

Eskişehir Valiliği, kontrollü normalleşme sürecinde 'orta risk' grubunda yer alan kentte iş yeri kapanış saatlerinin 19.00'dan 20.00'ye uzatıldığını duyurdu.

DHA 03.03.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 15:32

Eskişehir'de iş yerlerinin kapanış saatleri uzatıldı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: İçişleri'nden iş yerleri çalışma saati genelgesi

SON DAKİKA: İçişleri'nden iş yerleri çalışma saati genelgesi

İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kontrollü normalleşme dönemi

İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kontrollü normalleşme dönemi

2 Mart 2021 corona virüs tablosu: 68 can kaybı, 11 bin 837 yeni vaka

2 Mart 2021 corona virüs tablosu: 68 can kaybı, 11 bin 837 yeni vaka

Samsun'da risk haritası iki ay sonra yeniden kırmızı

Samsun'da risk haritası iki ay sonra yeniden kırmızı

Bakan Koca paylaştı: İşte il il Türkiye'nin risk haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte il il Türkiye'nin risk haritası

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kontrollü normalleşme sürecindeki risk haritasında 100 binde 43,85 vaka oranıyla ''orta risk'' grubunda yer alan Eskişehir’de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iş yerlerinin kapanış saatleri 19.00’dan 20.00’ye uzatıldı.

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararda şu ifadeler yer aldı:

“Daha önce açılış- kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu ile terzi, ayakkabıcı ve benzeri işletmelerin açılış kapanış saatleri ile pazar yerlerindeki satış faaliyetlerinin 07.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine, uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl-İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine ve tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına, uyarıcı ve uzman denetim ekiplerinin marifetiyle denetimlerin gerçekleştirilmesine birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 3 gün, dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, kararlara uymayanların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması, Türk Ceza Kanunu 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.” 

VİDEO: RESTORAN VE KAFELER 3,5 AY SONRA AÇILDI

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...