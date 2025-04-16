Eskişehir'de istilacı balık türleri ile mücadele

Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen çalışmaların, Çifteler ilçesi Sakarya Nehri üzerinde Sakaryabaşı mevkii ile Eminekin bendi arasındaki yaklaşık uzunluğu 12 kilometre ve yaklaşık su yüzey alanı 200 hektar olarak belirlenen sahada yürütüldüğü aktarıldı.



Çalışma süresi çerçevesinde deneme ağ ve pinterlerde; nil tilapyası, sazan, karabalık, gümüşi havuz balığı, kırmızı renkli havuz balığı, tatlısu kefali, bıyıklı balık, kababurun, eğrez ve inci balığı yakalandı. Bu 10 türden 4 adedinin istilacı balık türü olan nil tilapyası, karabalık, gümüşi havuz balığı ve kırmızı renkli havuz balığı olduğu belirlendi.



5 BİN 376 ADET BALIK TÜRÜ YAKALANDI



Açıklamaya göre; 1 yıllık arazi çalışmalarında toplam 5 bin 376 adet balık türü yakalanmış olup yakalanan balık türlerinin yüzde 84,5'ini istilacı balık türleri geri kalan yüzde 15,5'ini ise yerel türlerin oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu çalışma sahasında yakalanan balık türleri içerisinde de istilacı balık türlerinin oranının çok yüksek olması nedeni ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından projenin bir daha yürütülmesi istendi. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmada yoğun avcılık yaptırılarak istilacı balık türlerinin popülasyonlarının azaltılması hedeflendiği açıklandı.



Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında söz konusu alandaki yerel türlerin popülasyonlarının arttırılması amacıyla her yıl sazan balığı ile balıklandırma çalışmalarına devam edilmekte olduğu belirtildi.