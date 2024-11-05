Eskişehir'de jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
Eskişehir’de jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik gerçekleştirilen çalışmada 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Günyüzü İlçesi’nde yapılan kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde, Günyüzü İlçesi’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alanda yapılan aramalarda ise bir adet el dedektörü, bir adet pointer cihazı ve 6 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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