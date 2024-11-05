Eskişehir'de jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Günyüzü İlçesi’nde yapılan kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı.



Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde, Günyüzü İlçesi’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alanda yapılan aramalarda ise bir adet el dedektörü, bir adet pointer cihazı ve 6 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.