Eskişehir'de kablo hırsızlığı: 2 tutuklama
Eskişehir'in Alpu ilçesinde, tarladan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarladan elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, 2 şüphelinin olayda kullandıkları araç tespit edildi.
Şüpheliler, ekiplerce Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmanın araçta yaptığı aramada, 300 metre elektrik kablosu ile 1 kablo kesme makası ele geçirildi.
Zanlıların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerindeki 33 panodan 800 metre elektrik kablosu çalarak Eskişehir'deki 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Hırsızlık
- Kablo
- Eskişehir Alpu