Eskişehir'de kablo hırsızlığı: 2 tutuklama

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarladan elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, 2 şüphelinin olayda kullandıkları araç tespit edildi.



Şüpheliler, ekiplerce Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmanın araçta yaptığı aramada, 300 metre elektrik kablosu ile 1 kablo kesme makası ele geçirildi.



Zanlıların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerindeki 33 panodan 800 metre elektrik kablosu çalarak Eskişehir'deki 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.