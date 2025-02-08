Eskişehir’de kaçak içki operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda bin 500 litre kaçak içkide kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Eskişehir’de kaçak içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şehir merkezinde düzenlenen kaçak içki operasyonda bin 500 litre etil ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

Ankara ve İstanbul'da sahte içki 103 can aldı

Ankara ve İstanbul'da sahte içki 103 can aldı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İstanbul'da kar kazaları: Kimi şarampole devrildi, kimi çarpa çarpa durdu!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...