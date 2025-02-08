Eskişehir’de kaçak içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şehir merkezinde düzenlenen kaçak içki operasyonda bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.