Eskişehir'de kaçak kazıya suçüstü: Üç kişi tutuklandı

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan üç kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki üç şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Örenyaka mevkisinde üç zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu tespit edilen yer altı görüntüleme cihazı, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.