Eskişehir'de düzenlenen "kara para aklama" operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bazı suçlara karıştıkları ve bu şekilde gelir elde ettikleri öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddia edilen 22 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 tabanca, 66 mermi, 3 el telsizi, çeşitli kumar malzemeleri ile çok sayıda belge ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eskişehir'de "kara para aklama" operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Eskişehir polisinin düzenlediği operasyonda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri öne sürülen 22 zanlı yakalandı.
Eskişehir'de düzenlenen "kara para aklama" operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.