Eskişehir'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Eskişehir'de aileleriyle birlikte gittikleri akraba ziyaretinde kaybolan 3 kız çocuğu, kayboldukları yere 2 kilometre mesafede mısır tarlasında bulundu. Çocukların, önlerine çıkan köpeklerden korkarak tarlaya saklandıkları öğrenildi.

İHA - Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 10:06

Eskişehir'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan 3 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, aileleriyle gittikleri Esence Mahallesi'ndeki akrabalarının evlerinden, yakındaki dilek ağacını görmek için ayrıldıktan sonra haber alınamayan ikisi 15 yaşlarında, biri 10 yaşında 3 çocuk için jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Alpu Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik arama sonucu çocukları mahallenin 2 kilometre güneyinde bir mısır tarlasında buldu.

Önlerine çıkan köpeklerden korkarak tarlaya saklandıkları öğrenilen çocuklar, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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