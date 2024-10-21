Eskişehir'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Eskişehir'de gezmek için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Alzheimer hastası şahıs, İzmir'de bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan hastası İsmail Karaçoban (56), 15 Ekim günü gezmek için evinden ayrıldı.

Evine geri dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Karaçoban'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda sevindiren haber geldi.

İsmail Karaçoban, gece saatlerince polis ekiplerince 'de bulundu. Hastane kontrolünden geçirilen İsmail Karaçoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İzmir’den 'e getirilen Karaçoban, ailesine teslim edildi.

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