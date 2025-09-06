Eskişehir’de kaybolan genç kız İstanbul’da bulundu

Edinilen bilgilere göre; Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan Y.D, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında not bırakarak evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesinin emniyete müracaat ederek kayıp başvurusu yapması üzerine, Y.D’nin bulunması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 3 gündür kayıp olarak aranan genç kızın İstanbul’da bulunduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

