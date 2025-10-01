Eskişehir'de kaza: Motosiklet ticari araca çarptı

Kaza, dün Eskişehir Çevre Yolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.D. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yaşanan çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.