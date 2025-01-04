Eskişehir'de köpeğe zulüm: Soğuk kış gününde hayvanı suyu attı

Bir vatandaşın mevsim şartlarını umursamadan sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eskişehir 'de çekildiği iddia edilen o görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili hayvanseverlerin paylaşımları sonrası şüphelinin kullanıcı adını değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edildi.



Olayın ardından bir video daha paylaştığı görülen şüpheli, tarihi 3 Ocak 2025 olarak açıklayıp köpeğin durumunun iyi olduğunu söyledi.