Eskişehir'de köpeğe zulüm: Soğuk kış gününde hayvanı suyu attı
Eskişehir'de bir kişi, sokak köpeğini köprüden suya attı. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Bir vatandaşın mevsim şartlarını umursamadan sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Eskişehir'de çekildiği iddia edilen o görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Konuyla ilgili hayvanseverlerin paylaşımları sonrası şüphelinin kullanıcı adını değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edildi.
Olayın ardından bir video daha paylaştığı görülen şüpheli, tarihi 3 Ocak 2025 olarak açıklayıp köpeğin durumunun iyi olduğunu söyledi.
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