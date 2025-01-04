Eskişehir'de köpeğe zulüm: Soğuk kış gününde hayvanı suyu attı

Eskişehir'de bir kişi, sokak köpeğini köprüden suya attı. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Eskişehir'de köpeğe zulüm: Soğuk kış gününde hayvanı suyu attı

Bir vatandaşın mevsim şartlarını umursamadan sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada oldu.

'de çekildiği iddia edilen o görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Eskişehir'de köpeğe zulüm: Soğuk kış gününde hayvanı suyu attı - 1

Konuyla ilgili hayvanseverlerin paylaşımları sonrası şüphelinin kullanıcı adını değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edildi.

Olayın ardından bir video daha paylaştığı görülen şüpheli, tarihi 3 Ocak 2025 olarak açıklayıp köpeğin durumunun iyi olduğunu söyledi.

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